В 1кг примеси поваренной соли содержится 8 г. Такую соль называют сортом "Экстра". О??ределите процентное содержание примеси в 1 кг этой соли.

Математика
В 1кг примеси поваренной соли содержится 8 г. Такую соль называют сортом "Экстра". О??ределите процентное содержание примеси в 1 кг этой соли.
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