Внутренняя энергия термодинамической системы равна

Физика
Внутренняя энергия термодинамической системы равна
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