Максимальная валентность атома фосфора 1) +5 2) V 3) +4 4) IV
Химия
Максимальная валентность атома фосфора 1) +5 2) V 3) +4 4) IV
Ответ(ы):
Гость:
2) 5 так как фосфор-элемент 5-ой группы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите среднее арифметечиское чисел : 8.3; 6.4 ; 1.7 ; 3.6 ; 5. Варианты ответов : A) 25 B) 3.9 C) 5 D) 1.7
Физика
Два одинаковых положительных заряда находиться на растаянии 10 мм друг от друга. О??и взаимодействуют с силой 7,2x10-4H.Как велик заряд каждого шарика
Математика
Одну пятую часть километровой дистанции Мурат бежал со скоростью 20 м/с. Сколько минут это у него заняло?
Русский язык
Запишите первые пять слов разделить их по слогам по правилам переноса другие 5 выпишите раздели по слогам девочка деревня субботп весело спасибо пл...
Русский язык