Слово дорожке какое проверочное слово?

Русский язык
Слово дорожке какое проверочное слово?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слово дорога словарное, нужно запомнить его написание
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