Напишите мне сочинение про домашнего петомца кот на русском

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Сочинение. Кот. Коты-смешные животные. Они очень милые и энергичные. Когда коты играют с вами то вы даже не замечаете как быстро проходит время. Котики очень смешные когда кушают. Они иногда чавкают и даже разбрасывают еду по квартире. Но когда вы очень любите своего питомца, то это все пустяки. За кошками да и вобще за всеми животными очень трудно ухаживать. Кормить их, убирать за ними, приучать ходить на лоток. Но спустя некоторое время все трудности проходят. Наверное все любят гладить кошек. Когда гладишь кошку надо быть осторожнее, ведь она может тебя поцарапать. Не следует злить кошку. Она может вас больно укусить! Нельзя разрешать кошкам рвать шторы и царапать обои. У кошки должно быть все на месте! У них должен быть лоток, игрушка с которой играет кот, корм, одежда в которой можно ходить коту на улицу и ошейник. Кошки веселые и общительные! Хоть за ними надо много ухаживать, но когда они вырастут то они станут умнее и вы для них будете лучшим другом!