Напишите текст рассуждение на тему моё домашнее животное... плиииз... очень надо..
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Напишите текст рассуждение на тему моё домашнее животное... плиииз... очень надо..
Ответ(ы):
Гость:
Мое домашняя животное это кот Вася. Васька уже живет 5 лет кот хороший милый добрый красивый. Он любит кусаться драться но так он милый добрый.Любит кушать и гулять по подъезду. Он мне нравится!!!
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