С одного дерева снял 18 кг вишен,а с другого-в 3 раза больше.Третью часть всех вишен ??родали.Сколько килограммов вишен продали?

Математика
С одного дерева снял 18 кг вишен,а с другого-в 3 раза больше.Третью часть всех вишен ??родали.Сколько килограммов вишен продали?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 18*3=54 кг - сняли со второго дерева 2) 18+54=72 кг - вишни с двух деревьев 3) 72/3=24 кг вишни продали.
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