С одного дерева снял 18 кг вишен,а с другого-в 3 раза больше.Третью часть всех вишен ??родали.Сколько килограммов вишен продали?

Математика

С одного дерева снял 18 кг вишен,а с другого-в 3 раза больше.Третью часть всех вишен ??родали.Сколько килограммов вишен продали?

Автор: Гость