Как решить свойством равенств 568хy=428272

Математика
Как решить свойством равенств 568хy=428272
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 неизвестные в одном уравнении найти нельзя! Должна быть система уравнений, либо некорректно написано задание а пока можно разве что упростить до хy=428272:568 xy=754
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