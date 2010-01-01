Как решить свойством равенств 568хy=428272
Математика
Как решить свойством равенств 568хy=428272
Ответ(ы):
Гость:
2 неизвестные в одном уравнении найти нельзя! Должна быть система уравнений, либо некорректно написано задание а пока можно разве что упростить до хy=428272:568 xy=754
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