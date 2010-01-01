Какой падеж слова под ЛЕЖАЧИЙ камень
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Какой падеж слова под ЛЕЖАЧИЙ камень
Ответ(ы):
Гость:
Падеж определяется от слова; Камень-(Кто?Что?)-Именительный падеж Удачи:)
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