Составить 9сочитаний 3притежательных 3качесвиных 3относительных
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Составить 9сочитаний 3притежательных 3качесвиных 3относительных
Ответ(ы):
Гость:
Мой класс, ваша сумка, свой учебник;хорошая сумка, новая учительница, новый гордероб; как могла, куда пойдем, сколько времени
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