Помогите пожалуйста с физикой(желательно с объяснением)

Физика
Помогите пожалуйста с физикой(желательно с объяснением)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пока только первую. Вторую не уверен, что осилю 3. (2) Амплитудное значение силы тока будет вычислять по формуле , где V - частота, она равно 0.5Pi (взял из формулы, которая есть в условие).  (U=100, опять же из условия. C = 100мкФ - условие задачи). Итоговая формула
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