Помогите пожалуйста с физикой(желательно с объяснением)

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Пока только первую. Вторую не уверен, что осилю 3. (2) Амплитудное значение силы тока будет вычислять по формуле , где V - частота, она равно 0.5Pi (взял из формулы, которая есть в условие). (U=100, опять же из условия. C = 100мкФ - условие задачи). Итоговая формула