Нужно разлить виноградный сок в банки емкостью 2л или емкостью 3л.Если разлить сок в банки емкостью 2л,то понадобится на 2 банки больше,чем банок емкостью 3л.Сколько литров виноградного сока нужно разлить. Решите срочно

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Примем за х л весь сок. Чтобы разлить в банки емкостью 2 л, потребуется х/2 банок, а емкостью 3 л - х/3 банок. Банок емкостью 2 л потребуется на 2 банки больше. Составим уравнение:х/2-х/3=2(3х-2х)/6=2х/6=2х=12Ответ: нужно разлить 12 л виноградного сока.