Найдите корень уравнения 2)5+7x-13/3=x+13 4)7y-1/12-y+1/4=2y+5/3

Гость: Гость:

2) 5+7х - 13/3 = х+13 7х - х= -5 +13/3 +13 6х=8 13/3 х= 8 13/3:6 х=2 1/18 4) 7у - 1/12 -у + 1/4=2у + 5/3 7у-у -2у= 1/12 - 1/4 + 5/3 4у= - 5/18 у=- 5/18:4 у= - 5/72