Найдите корень уравнения 2)5+7x-13/3=x+13 4)7y-1/12-y+1/4=2y+5/3

Математика
Найдите корень уравнения 2)5+7x-13/3=x+13 4)7y-1/12-y+1/4=2y+5/3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) 5+7х - 13/3 = х+13     7х - х= -5 +13/3 +13      6х=8 13/3       х= 8 13/3:6       х=2 1/18 4) 7у - 1/12 -у + 1/4=2у + 5/3     7у-у -2у= 1/12 - 1/4 + 5/3     4у= - 5/18      у=- 5/18:4      у= - 5/72
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