Запишите первые пять слов разделить их по слогам по правилам переноса другие 5 выпишите раздели по слогам девочка деревня субботп весело спасибо платок город ягода урожай скоро

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Запишите первые пять слов разделить их по слогам по правилам переноса другие 5 выпишите раздели по слогам девочка деревня субботп весело спасибо платок город ягода урожай скоро

Автор: Гость