Запишите первые пять слов разделить их по слогам по правилам переноса другие 5 выпишите раздели по слогам девочка деревня субботп весело спасибо платок город ягода урожай скоро

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Запишите первые пять слов разделить их по слогам по правилам переноса другие 5 выпишите раздели по слогам девочка деревня субботп весело спасибо платок город ягода урожай скоро
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Де-рев-ня Суб-бота Ве-се-ло Спа-си-бо Пла-ток 2) Го-род Я-го-да У-ро-жай Ско-ро
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