Два одинаковых положительных заряда находиться на растаянии 10 мм друг от друга. О??и взаимодействуют с силой 7,2x10-4H.Как велик заряд каждого шарика
Физика
Два одинаковых положительных заряда находиться на растаянии 10 мм друг от друга. О??и взаимодействуют с силой 7,2x10-4H.Как велик заряд каждого шарика
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