Оля сказала что никто из мальчиков не знает стихи А.С.Пушкина. как доказать что это не так?
Математика
Оля сказала что никто из мальчиков не знает стихи А.С.Пушкина. как доказать что это не так?
Ответ(ы):
Гость:
Нужно спросить у них про стих.
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