Помогите решить квадратное уравнение Х в квадрате -х-20=0

Гость: Гость:

х^2-х-20=0 а=1;b=-1;с=-20 По формуле дискриминанта: Д= b^2-4ас; (-1)^2-4*1*(-20)=1+80=81 Найдем корни уравнения по формуле: х1=-b + корень из Д /2а = - (-1)+9/2*1=1+9/2=10/2=5 (корень из 81 = 9) х2=1-9/2=-8/2=-4 Ответ: х1=5; х2=-4