Два автомобилиста выехали навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 5478 км один проехал до встречи 1986км другой 2058 км на каком расстоянии друг от друга находятся автомобилисты Найди два способа решения...

Математика
Два автомобилиста выехали навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 5478 км один проехал до встречи 1986км другой 2058 км на каком расстоянии друг от друга находятся автомобилисты Найди два способа решения задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1986+2058=4044 (км) всего. 2) 5478-4044=1434 (км) расстояние. Ответ: расстояние между автомобилистами - 1434 километров.
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