Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы.Спустя один час,когда одному из них оставалось 3км до окончания первого круга,ему сообщили,что второй бегун прошёл первый круг 9 ...

Математика

Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы.Спустя один час,когда одному из них оставалось 3км до окончания первого круга,ему сообщили,что второй бегун прошёл первый круг 9 минут назад.Найдите скорость первого бегуна,если известно,что она на 6кмч меньше скорости второго.

Автор: Гость