Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы.Спустя один час,когда одному из них оставалось 3км до окончания первого круга,ему сообщили,что второй бегун прошёл первый круг 9 ...
Математика
Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы.Спустя один час,когда одному из них оставалось 3км до окончания первого круга,ему сообщили,что второй бегун прошёл первый круг 9 минут назад.Найдите скорость первого бегуна,если известно,что она на 6кмч меньше скорости второго.
Ответ(ы):
Гость:
Х км/ч - скорость 2 бегуна, х+6 км/ч - скорость 1 бегуна 1 бегун пробежал круг за 60-9=51 мин или 51/60=17/20 часа 2 бегун пробежал часть круга за 1 час или за 20/20 часа и еще осталось 3 км Длина круга - число постоянное 20/20 * х +3 = 17/20 * (х+6) 3/20 * х = 102/20 - 3 , умножаем все части на 20 3х=102-60=42 х=12 км/ч - скорость 2 бегуна 12+6=18 км/ч - скорость 1 бегуна
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