Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга.Первый человек пошел по н??правлению ко второму со скоростью 45 м /мин,а второй остался на месте.Каким будет расстояние между ними через 3 мин? Закрась рамку с выражени...
Математика
Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга.Первый человек пошел по н??правлению ко второму со скоростью 45 м /мин,а второй остался на месте.Каким будет расстояние между ними через 3 мин? Закрась рамку с выражением,составленным для решения задачи,и вычисли его значение 240+45*3=... 240-45/3=..... 240-45*3=.... Даю 170 баллов
Ответ(ы):
Гость:
45*3=135м -за 3 минуты 240-135=105м -останется между ними
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