Два числа относятся как 7:5. Найдите эти числа, если их разность равна 1.
Математика
Два числа относятся как 7:5. Найдите эти числа, если их разность равна 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 1-ое число у - 2-ое число. Составим систему уравнений. {x - y = 1 { x/y = 7/5 выразим Х через У x = 1 + y подставим во второе уравнение. 1 + у 7 ------- = ------- х 5 5(1 + у) = 7у 5 + 5у = 7у 2у = 5 у = 2,5 - первое число. подставим значение У в 1-ое уравнение. х - 2,5 = 1 х = 1 + 2,5 х = 3,5 - второе число.
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