Два главные реки Китая!!! Срочно нужен ответ!!!

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Одна из крупнейших рек Китая – Янцзы, протяженностью 6300 километров. В заснеженных горах Гэладаньдун берет она начало и течет через одиннадцать провинций. Ее называют рекой контрастов. Она течет сначала по полям, затем – по предгорьям, переходящие в горы и ущелья, сменяющиеся на холмы. вторая крупнейшая река государства, протяженностью 5464 километра – это Хуанхэ, берущая начало на Тибетском нагорье. В переводе – это «желтая река». Она устремляется бурным потоком на восток, вниз с плато через ущелья, дальше через нагорья провинции Ганьсу.