Составьте словарный диктант со слово сочетаниями из 20 слов с орфограммой « чередующиеся гласные и согласные в корне слова».

Русский язык

Составьте словарный диктант со слово сочетаниями из 20 слов с орфограммой « чередующиеся гласные и согласные в корне слова».

Автор: Гость