Составьте словарный диктант со слово сочетаниями из 20 слов с орфограммой « чередующиеся гласные и согласные в корне слова».
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Составьте словарный диктант со слово сочетаниями из 20 слов с орфограммой « чередующиеся гласные и согласные в корне слова».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чередование гласных о-е воз-и-ть-вез-ти , пой-пе-ть о-а пере-брос-и-ть пере-брас-ыва-ть о-ы вой- вы-ть о-е-и с-бор со-бер-у-со-бир-а-ю за-пор за-пер-е-ть за-пир-а-ю о-ы-у сох-нуть за-сых-ать сух-ой Чередование согласных к-ч рук-а руч-к-а руч-н-ой х-ш сух-ой суш-и-ть г-ж-з друг друж-и-ть друз-ей д-ж-жд вод-и-ть вож-ак вожд-ени-е б-бл люб-и-ть любл-ю п-пл куп-и-ть купл-ю по-куп-ка купл-я
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