Как ты понимаешь выражение на роду написано
Литература
Как ты понимаешь выражение на роду написано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на роду написано- это значит,что все уже предопределено,случится,то что случится.И чего уже не изменить
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Сачыненне на тэму "Зброяй сатыры. Зброяй праўды" Кандрат Крапіва. Даю много баллов, очень срочно надо. Буду очень благодарна!