ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО ! Длина основания прямоугольного параллелепипе??а 7 1/15 м, ширина в 1 1/5 раза меньше, а высота на 4 19/20 метров больше ширины . Найти его объем и площадь поверхности.

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО ! Длина основания прямоугольного параллелепипе??а 7 1/15 м, ширина в 1 1/5 раза меньше, а высота на 4 19/20 метров больше ширины . Найти его объем и площадь поверхности.

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