ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО ! Длина основания прямоугольного параллелепипе??а 7 1/15 м, ширина в 1 1/5 раза меньше, а высота на 4 19/20 метров больше ширины . Найти его объем и площадь поверхности.

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО ! Длина основания прямоугольного параллелепипе??а 7 1/15 м, ширина в 1 1/5 раза меньше, а высота на 4 19/20 метров больше ширины . Найти его объем и площадь поверхности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решай сам я только подсказку дам  это делается по формуле  b = sqrt(a^2) + sqrt(b^2)
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