Помогите пж и дочитйте до конца ! Поставь пропущенные хнаки препинания. Всегда , сколько лет на земле существуют люди , человек много и трудно работал. И всегда он искал себе помощников , которые могли бы перевозить тяжести ...

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Помогите пж и дочитйте до конца ! Поставь пропущенные хнаки препинания. Всегда , сколько лет на земле существуют люди , человек много и трудно работал. И всегда он искал себе помощников , которые могли бы перевозить тяжести , поднимать грузы. Первыми помощниками - двигателями оказались животные буйвол верблюд. Всем хороши были живые двигатели , но быстро уставали и требовали отдыха. Проверь себя : в предложении с обобщащим словом должно стоять двоеточие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первыми помощниками-двигателями оказались животные: буйвол, верблюд.
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