Салеметсыздерме математикадан комектесыныздершы. 8 есеп шыгаралмай отырмын сроч??а кеорек еды

Математика
Салеметсыздерме математикадан комектесыныздершы. 8 есеп шыгаралмай отырмын сроч??а кеорек еды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12дм+77дм-56дм=33дм 2)82см-44см+25см=63см 3)50дм+28дм-15дм=63дм 4)100см-86см+39см=53см Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в толковом словаре слово лазурь. Придумайте предложение с каждым его значением
Ответить
Математика
Разложите многочисленны на множители: a²-b²=(a-b)(a+b) 1)a²-5² 2)(2a)²-(3b)² 3)4x²-81² 4)36a²-9b² 5)(5a-3)²-(4+3a)²
Ответить
Русский язык
Рукотёрник что это такое
Ответить
Английский язык
Переведите на английский, пожалуйста: Кофе — это ускользающее мгновение и благоу??ающий аромат.
Ответить
Литература
Подбери к стихотворению пословицу
Ответить