Салеметсыздерме математикадан комектесыныздершы. 8 есеп шыгаралмай отырмын сроч??а кеорек еды
Математика
Салеметсыздерме математикадан комектесыныздершы. 8 есеп шыгаралмай отырмын сроч??а кеорек еды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12дм+77дм-56дм=33дм 2)82см-44см+25см=63см 3)50дм+28дм-15дм=63дм 4)100см-86см+39см=53см Вроде так
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