Помгите !!!!Почему 253 делится на 23?
Математика
Помгите !!!!Почему 253 делится на 23?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк это один из его делителей а два других-это 11 и 253 тк это трехзначное нечетное число
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