помогите пожалуйста решить Из данных чисел выпишите делящихся на 9:288,333,444,558,9468,578,8645,576,802,891,7839,765,781,936.

Математика

помогите пожалуйста решить Из данных чисел выпишите делящихся на 9:288,333,444,558,9468,578,8645,576,802,891,7839,765,781,936.

Автор: Гость