Цена некоторого товара 98 р. за 1 кг. Сколько купили этого товара,если за покупку заплатили 34,3 р.? 441 р.? c ришением пж 20 баллов

Математика

Цена некоторого товара 98 р. за 1 кг. Сколько купили этого товара,если за покупку заплатили 34,3 р.? 441 р.? c ришением пж 20 баллов

Автор: Гость