Два лыжника выйхали на встречю друг к другу через 45 мин они встретились один ехал ??о скоростью 85м/мин а второй со скоростью 130м/мин какова длинна трассы

Математика

Два лыжника выйхали на встречю друг к другу через 45 мин они встретились один ехал ??о скоростью 85м/мин а второй со скоростью 130м/мин какова длинна трассы

Автор: Гость