Два лыжника выйхали на встречю друг к другу через 45 мин они встретились один ехал ??о скоростью 85м/мин а второй со скоростью 130м/мин какова длинна трассы

Математика
Два лыжника выйхали на встречю друг к другу через 45 мин они встретились один ехал ??о скоростью 85м/мин а второй со скоростью 130м/мин какова длинна трассы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45*85=3825 м проехал первый лыжник 130*45=5850 м проехал второй лыжник 3825+5850=9675 м длинна трассы
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