Два лыжника Вышли из поселка одновременно и пошли в противоположных направлениях один лыжник шёл со скоростью 200 метров в минуту а другой со скоростью 167 метров в минуту какое расстояние будет между ними через 45 минут
Математика
Два лыжника Вышли из поселка одновременно и пошли в противоположных направлениях один лыжник шёл со скоростью 200 метров в минуту а другой со скоростью 167 метров в минуту какое расстояние будет между ними через 45 минут
Ответ(ы):
Гость:
Первый лыжник за 45 минут пройдет 200*45=9000 м Второй 167*45=7515 Расстояние между ними 9000+7515=16515 м
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