Два лыжника Вышли из поселка одновременно и пошли в противоположных направлениях один лыжник шёл со скоростью 200 метров в минуту а другой со скоростью 167 метров в минуту какое расстояние будет между ними через 45 минут

Математика

Два лыжника Вышли из поселка одновременно и пошли в противоположных направлениях один лыжник шёл со скоростью 200 метров в минуту а другой со скоростью 167 метров в минуту какое расстояние будет между ними через 45 минут

Автор: Гость