Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,р??сстояние между которыми 66 км. Скорость первого 12км/ч,второго - 10км/ч. Через какое время они встретятся?
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,р??сстояние между которыми 66 км. Скорость первого 12км/ч,второго - 10км/ч. Через какое время они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+12=22(км/ч)скорость сближения 2)66:22=3(ч)время Ответ:они встретятся через 3 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Информатика