Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,р??сстояние между которыми 66 км. Скорость первого 12км/ч,второго - 10км/ч. Через какое время они встретятся?

Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,р??сстояние между которыми 66 км. Скорость первого 12км/ч,второго - 10км/ч. Через какое время они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+12=22(км/ч)скорость сближения 2)66:22=3(ч)время Ответ:они встретятся через 3 часа.
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