Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,р??сстояние между которыми 66 км. Скорость первого 12км/ч,второго - 10км/ч. Через какое время они встретятся?

Математика

Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,р??сстояние между которыми 66 км. Скорость первого 12км/ч,второго - 10км/ч. Через какое время они встретятся?

Автор: Гость