Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу. Скорость одного лыжника на 3??м/ч больше скорости другого. К моменту встречи один лыжник прошел 32 км, а другой 44 км. а) Сколько времени были в пути лыжники? б) Найдите скор...
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу. Скорость одного лыжника на 3??м/ч больше скорости другого. К моменту встречи один лыжник прошел 32 км, а другой 44 км. а) Сколько времени были в пути лыжники? б) Найдите скорость каждого лыжника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость 1го лыжника х+3 - скорость 2го лыжника 44/(х+3) = 32\х 44х=32(х+3) 44х-32х = 96 12х=96 х=8км/ч скорость 1го лыжника 8+3=11км/ч скорость 2го лыжника 44/11=4ч или 32/8=4ч были в пути
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