Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу. Скорость одного лыжника на 3??м/ч больше скорости другого. К моменту встречи один лыжник прошел 32 км, а другой 44 км. а) Сколько времени были в пути лыжники? б) Найдите скор...

Математика

Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу. Скорость одного лыжника на 3??м/ч больше скорости другого. К моменту встречи один лыжник прошел 32 км, а другой 44 км. а) Сколько времени были в пути лыжники? б) Найдите скорость каждого лыжника.

Автор: Гость