Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м. Они встретились через 10 с.Первый мальчик бежал со скоростью 4/с. С какой скоростью бежал второй мальчик

Математика
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м. Они встретились через 10 с.Первый мальчик бежал со скоростью 4/с. С какой скоростью бежал второй мальчик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть скорость 2-го мальчика х м/с, тогда , (V1+V2)*t= S , (4+x)*10=100; 4+10x=100; 10x= 100-40; x= 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
√x+7=1+x решите уравнение
Ответить
Химия
Какие из веществ: магний, медь, оксид магния, серная кислота - могут попарно вступа??ь во взаимодействие? Напишите уравнения возможных реакций опре...
Ответить
Геометрия
Как найти плоадь прямоугольника если известно его сторону и диоганаль
Ответить
Русский язык
Выделите орфограммы,трещат морозы,лес печальный,жизнь замерла,в чаще тишина,птиц?? молчат,только дятлы стучат,они ищут себе пищу под корой
Ответить
Физика
Волны могут отражаться от препятствия размеры которого больше длины волны.Каких ??азмеров мошку может обнаружить летучая мышь,если она излучает и в...
Ответить