Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м. Они встретились через 10 с.Первый мальчик бежал со скоростью 4/с. С какой скоростью бежал второй мальчик
Математика
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м. Они встретились через 10 с.Первый мальчик бежал со скоростью 4/с. С какой скоростью бежал второй мальчик
Ответ(ы):
Гость:
Пусть скорость 2-го мальчика х м/с, тогда , (V1+V2)*t= S , (4+x)*10=100; 4+10x=100; 10x= 100-40; x= 6
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