Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м. Они встретились через 10 с.Первый мальчик бежал со скоростью 4/с. С какой скоростью бежал второй мальчик

Математика

Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м. Они встретились через 10 с.Первый мальчик бежал со скоростью 4/с. С какой скоростью бежал второй мальчик

Автор: Гость