В трапеции длина средней линии равна 4,8 см ,а отношение оснований равно 3:5. Чему равна длина меньшего из оснований этой трапеции ?
Математика
В трапеции длина средней линии равна 4,8 см ,а отношение оснований равно 3:5. Чему равна длина меньшего из оснований этой трапеции ?
Ответ(ы):
Гость:
4.8 * 2 = 9.6 сумма оснований 9.6 8 = 1.2 см составляет одна часть 1.2* 3 = 3.6 меньшее основание 1.2 * 5 = 6 см - большее основание
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