В трапеции длина средней линии равна 4,8 см ,а отношение оснований равно 3:5. Чему равна длина меньшего из оснований этой трапеции ?

Математика

В трапеции длина средней линии равна 4,8 см ,а отношение оснований равно 3:5. Чему равна длина меньшего из оснований этой трапеции ?

Автор: Гость