Запишите 2-3 предложения,которыми можно закончить рассказ про зимний сад.

Русский язык
Запишите 2-3 предложения,которыми можно закончить рассказ про зимний сад.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На зимних каникулах мы с родителями уехали в деревню к бабушке. Мы очень удивились, когда она угощала нас свежими овощами. Они были сорван с зимнего сада.
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