Фотоальбом полностью занимает DVD объемом 4,7 Гбайт. Сколько времени уйдет на просмотр всех фотографий, если на просмотр одной фотографии уходит 5сек и каждая фотография занимает 500 Кбайт? Помогите пожалуйста

Информатика

Фотоальбом полностью занимает DVD объемом 4,7 Гбайт. Сколько времени уйдет на просмотр всех фотографий, если на просмотр одной фотографии уходит 5сек и каждая фотография занимает 500 Кбайт? Помогите пожалуйста

Автор: Гость