Фотоальбом полностью занимает DVD объемом 4,7 Гбайт. Сколько времени уйдет на просмотр всех фотографий, если на просмотр одной фотографии уходит 5сек и каждая фотография занимает 500 Кбайт? Помогите пожалуйста
Информатика
Фотоальбом полностью занимает DVD объемом 4,7 Гбайт. Сколько времени уйдет на просмотр всех фотографий, если на просмотр одной фотографии уходит 5сек и каждая фотография занимает 500 Кбайт? Помогите пожалуйста
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