Придумай морское предложение.пожалуйста помогите

Литература
Придумай морское предложение.пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На вест откинув крышку трюма,корабль улёгся в дрейф,до самого Стамбула.
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