Что является наиболее общим признаком минералом? а) Однородный химический состав б) условия образования в) увет и блеск г) твердость и прозрачность гранит - это горная порода а) Магматическая б) метаморфическая в) осад...

Биология
Что является наиболее общим признаком минералом? а) Однородный химический состав б) условия образования в) увет и блеск г) твердость и прозрачность гранит - это горная порода а) Магматическая б) метаморфическая в) осадочная
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