Чехов как-то сказал: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. (...) Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть» . Он был прав. Моральные оценки автора м...

Русский язык
Чехов как-то сказал: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. (...) Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть» . Он был прав. Моральные оценки автора могут лишь испортить произведение искусства, роман или драму. Легко понять почему. Читатель или зритель ищет в произведении искусства своего рода прибежище, где он мог бы почувствовать себя свободным от обязанности действовать и судить. Стало быть, никакой явной морали. Но это вовсе не значит, что произведение искусства не содержит скрытой морали. У автора есть определенная концепция мира, которая раскрывается через события и героев. Толстой не говорит в «Войне и мире» или в «Анне Карениной» , что такой-то образ жизни является безнравственным, но Пьер Безухов, но Левин говорят это. У самого Чехова были нравственные принципы, которые нам хорошо известны.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чехов как-то сказал: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. (...) Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть» . Он был прав, так как моральные оценки автора могут испортить произведение искусства. Читатель или зритель ищет в произведении искусства прибежище, где он может почувствовать себя свободным от обязанности действовать и судить.Но это не значит, что произведение искусства не содержит скрытой морали. У автора есть определенная концепция мира, которая раскрывается через события и героев. некоторые авторы говорят об этом в своих произведениях через героев. Сам же Чехов был наделен прекрасными нравственными принципами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сколько корней имеет уравнение: 2cos^2(2x-пи/4)-2sin^2(пи/4-2x)+1=0, на отрезке [пи/2; 3пи/2]
Ответить
Алгебра
Люди Прошу помогите с номером!
Ответить
Информатика
Ваша любимая пони в "дружба это чудо"
Ответить
Обществознание
Как пишется римскими цифрами наш век
Ответить
История
1) заполните схему обозначив цифрами в квадратиках группы египетского общества 1 рабы 2 вельможи 3 воины и чиновники 4 фараон 5 земледе...
Ответить