1) заполните схему обозначив цифрами в квадратиках группы египетского общества 1 рабы 2 вельможи 3 воины и чиновники 4 фараон 5 земледельцы скотоводы ремесленники торговцы
История
1) заполните схему обозначив цифрами в квадратиках группы египетского общества 1 рабы 2 вельможи 3 воины и чиновники 4 фараон 5 земледельцы скотоводы ремесленники торговцы
Ответ(ы):
Гость:
Хзъзхзхзхзхзхзхз мы проходили это, но я не помню блиг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Людей которые знали другие языки могли перевести речь чужеземцев, в Древней Руси ??ыло немного.Как их называли на старорусском языке?
Математика