1) заполните схему обозначив цифрами в квадратиках группы египетского общества 1 рабы 2 вельможи 3 воины и чиновники 4 фараон 5 земледельцы скотоводы ремесленники торговцы

История
1) заполните схему обозначив цифрами в квадратиках группы египетского общества 1 рабы 2 вельможи 3 воины и чиновники 4 фараон 5 земледельцы скотоводы ремесленники торговцы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хзъзхзхзхзхзхзхз мы проходили это, но я не помню блиг
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