Найдите расстояние между двумя городами, если 4/9 этого расстояния на 20 км меньше в??его расстояния
Математика
Найдите расстояние между двумя городами, если 4/9 этого расстояния на 20 км меньше в??его расстояния
Ответ(ы):
Гость:
Пусть всё расстояние Х, тогда х-20 - это 4/9, составим уравнение: 4/9 х = х-20 5/9 х = 20 х=36 км
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