Помогите. Пожалуйста. Решить задачу! На складе имеется запас угля. Ежедневно на склад привозят 42т угля, а со склада увозят 50т. Как изменяется за день количество угля на складе? Как оно изменится за 5 дней? Каким оно станет ...

Математика

Помогите. Пожалуйста. Решить задачу! На складе имеется запас угля. Ежедневно на склад привозят 42т угля, а со склада увозят 50т. Как изменяется за день количество угля на складе? Как оно изменится за 5 дней? Каким оно станет через 5 дней, если сейчас на складе 140т угля? Помогите!!!

Автор: Гость