Помогите. Пожалуйста. Решить задачу! На складе имеется запас угля. Ежедневно на склад привозят 42т угля, а со склада увозят 50т. Как изменяется за день количество угля на складе? Как оно изменится за 5 дней? Каким оно станет ...

Математика
Помогите. Пожалуйста. Решить задачу! На складе имеется запас угля. Ежедневно на склад привозят 42т угля, а со склада увозят 50т. Как изменяется за день количество угля на складе? Как оно изменится за 5 дней? Каким оно станет через 5 дней, если сейчас на складе 140т угля? Помогите!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)42*5=210 привезут 2)50*5=250 увезут 3)140+210-250=100 ответ 100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как находится объём прямоугольного параллелепипеда?
Ответить
Обществознание
Подскажите:поговорки о труде
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста люди
Ответить
Литература
Определили в чем сходства Герасима и Татьяны
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста!! за раннее спасибо!! очень надо!! мини-сочинение"для чего нуж??ы в обществе законы" не меньше 10 предложений
Ответить