Помогите. Пожалуйста. Решить задачу! На складе имеется запас угля. Ежедневно на склад привозят 42т угля, а со склада увозят 50т. Как изменяется за день количество угля на складе? Как оно изменится за 5 дней? Каким оно станет ...
Математика
Помогите. Пожалуйста. Решить задачу! На складе имеется запас угля. Ежедневно на склад привозят 42т угля, а со склада увозят 50т. Как изменяется за день количество угля на складе? Как оно изменится за 5 дней? Каким оно станет через 5 дней, если сейчас на складе 140т угля? Помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)42*5=210 привезут 2)50*5=250 увезут 3)140+210-250=100 ответ 100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык