Помогите пожалуйста!! за раннее спасибо!! очень надо!! мини-сочинение"для чего нуж??ы в обществе законы" не меньше 10 предложений

Обществознание

Помогите пожалуйста!! за раннее спасибо!! очень надо!! мини-сочинение"для чего нуж??ы в обществе законы" не меньше 10 предложений

Автор: Гость