Помогите пожалуйста.Сколько существует правильных положительных дробей со знаменателем 13,у которых числителем является натуральное число?а)12;б ) 14;в ) 13;г ) бесконечно много

Математика

Помогите пожалуйста.Сколько существует правильных положительных дробей со знаменателем 13,у которых числителем является натуральное число?а)12;б ) 14;в ) 13;г ) бесконечно много

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