Электрический чайник мощностью 2,2кВт рассчитан на включение в электрическую сеть напряжением 220 В . Определите силу тока в нагревательном элементе чайника при его работе в такой сети

Физика

Электрический чайник мощностью 2,2кВт рассчитан на включение в электрическую сеть напряжением 220 В . Определите силу тока в нагревательном элементе чайника при его работе в такой сети

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