Электрический чайник мощностью 2,2кВт рассчитан на включение в электрическую сеть напряжением 220 В . Определите силу тока в нагревательном элементе чайника при его работе в такой сети
Физика
Электрический чайник мощностью 2,2кВт рассчитан на включение в электрическую сеть напряжением 220 В . Определите силу тока в нагревательном элементе чайника при его работе в такой сети
Ответ(ы):
Гость:
I=P/U I=2,2*10^3/220=10A Ответ 10А
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