Что такое творчество помогите
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Что такое творчество помогите
Ответ(ы):
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Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления — уникальность его результата.
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