Что такое творчество помогите

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Что такое творчество помогите
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Автор: Гость
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Гость:
Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления  — уникальность его результата.
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