Из пяти килограмм моркови получается 2 литра сока сколько нужно дать моркови чтоб?? получить 12 литров сока

Математика

Из пяти килограмм моркови получается 2 литра сока сколько нужно дать моркови чтоб?? получить 12 литров сока

Автор: Гость