Из пяти килограмм моркови получается 2 литра сока сколько нужно дать моркови чтоб?? получить 12 литров сока
Математика
Из пяти килограмм моркови получается 2 литра сока сколько нужно дать моркови чтоб?? получить 12 литров сока
Ответ(ы):
Гость:
5кг--2л ? кг--12л 12×5÷2=30кг моркови
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