Помогите!!!!!ПРИДУМАЙТЕ ЗАДАЧУ С ДРОБЯМИ .И НАПИШИТЕ ОТВЕТ ПОЖАААЛУЙСТА(((МНЕ СРОЧН?? НАДО
Математика
Помогите!!!!!ПРИДУМАЙТЕ ЗАДАЧУ С ДРОБЯМИ .И НАПИШИТЕ ОТВЕТ ПОЖАААЛУЙСТА(((МНЕ СРОЧН?? НАДО
Ответ(ы):
Гость:
У Коли была 1 шоколадка, 3/4 он отдал Маше, сколько у коли осталось?
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